Ведущие американские издания полностью проигнорировали очередной обстрел украинскими военными Белгорода, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, включая детей.

Об этом пишет РИА Новости.

«Несмотря на очередное громкое преступление киевского режима, ни одно крупное американское СМИ не стало выпускать об этом публикации», — передаёт агентство.

По его данным, материалы, посвящённые обстрелу Белгорода, отсутствуют как на страницах газет New York Times, Wall Street Journal и Washington Post, так и у телеканалов, включая CNN, Fox News, CBS и других изданий.

30 августа ВСУ обстреляли Белгород кассетными боеприпасами. В результате атаки погибли не менее пяти человек.