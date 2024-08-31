Алаудинов рассказал о спасении командиром 18 своих бойцов в Судже

Командир взвода спас 18 военных в Суджанском районе под Курском при нападении на регион ВСУ. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Буквально неделю где-то назад или больше, если вы помните, через "Аида" мы выводили из Суджи ребят, среди которых было вроде 18 срочников. Мне хочется рассказать историю про то, как этих ребят вывели живыми», — отметил он.

По словам Алаудинова, у бойцов был командир взвода, при том, что сам являлся срочником. Военный вывел сослуживцев с пограничных постов, непосредственно с позиций, и вывел в саму Суджу.

«Они зашли в один из домов, и когда "укропы" увидели, что они зашли в этот дом, то начали засыпать дом гранатами. Этот парнишка сказал ребятам: "Уходите через заднюю дверь. Я вас прикрою". На протяжении десяти минут был бой», — добавил Алаудинов.

По его словам, именно в этом бою и погиб командир взвода. Этого бойца Алаудинов назвал героем, поскольку он спас своих сослуживцев, и они успели выйти живыми и здоровыми.