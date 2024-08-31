Эксперт Меркурис: РФ перерезает ключевые линии снабжения ВСУ в Донбассе

Британский эксперт Александр Меркурис заявил в своём блоге на YouTube, что Россия перерезает ключевые линии снабжения ВСУ в Донбассе.

По его словам, взятие российской армией под полный контроль линий снабжения украинских войск в ДНР сыграет ключевую роль в ходе СВО.

«Это окажет, вероятно, революционный эффект на ситуацию», — подчеркнул эксперт.

Ранее Минобороны России сообщило об освобождении трёх населённых пунктов в зоне СВО.

Также поступала информация, что ВСУ затопили десятки угольных шахт при отступлении в ДНР.