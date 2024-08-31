Алаудинов рассказал о поражении батальона ВСУ на курском направлении
Российские бойцы нанесли поражение батальону 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.
"Противник всеми усилиями пытался у нас сегодня продавить тот участок, где мы находимся. Тут появился новый батальон 80-й бригады. Он сегодня очень сильно пострадал", - рассказал Алаудинов в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что также его подразделения за день уничтожили несколько бронированных боевых машин.
"Так зря губят украинцев, но воюют-то до последнего украинцы, поэтому тема такая. Такая ситуация, что особых изменений у нас не произошло на линии боевого соприкосновения. Только то, что противник пытается всячески продавить тот участок, где мы находимся и несет очень большие потери", - добавил он.