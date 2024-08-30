США одобрили продажу HIMARS Хорватии

Госдеп США одобрил продажу Хорватии восьми систем РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Пентагоне, передает РИА «Новости».

Там отметили, что помимо HIMARS сделка включает в себя 24 ракеты GMLRS, транспортные средства, пусковое и сопутствующее оборудование, а также техническую и логистическую поддержку на 390 миллионов долларов.

В Вашингтоне утверждают, что продажа Хорватии HIMARS «не изменит базовый военный баланс в регионе» и не «окажет негативного влияния на боеготовность американской системы обороны».

При этом сделку все еще могут заблокировать, у Конгресса США есть на это 30 дней.