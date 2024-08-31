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На Украине подтвердили передачу США списка целей для ударов по территории России

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров США список целей для ударов по территории России.

На Украине подтвердили передачу США списка целей для ударов по РФ
© globallookpress.com

По его словам, администрация американского лидера Джо Байдена все еще рассматривает просьбу о снятии ограничений на использование Украиной оружия большой дальности по объектам вглубь РФ.

«Я надеюсь, что нас услышали», — сказал Умеров.

Ранее CNN сообщил, что глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак и Умеров провели встречу с представителями администрации Байдена, чтобы убедить снять запрет. В публикации телеканала говорилось, что представители Украины должны были представить Вашингтону список приоритетных целей, без ударов по которым будет сложно изменить курс военных действий в сторону Украины.

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Рустем Умеров
Андрей Ермак
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Джозеф Байден