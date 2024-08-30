В личных вещах ликвидированных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области нашли клейматор. Его обнаружили бойцы добровольческого корпуса Минобороны России, Александр Коц.

Как рассказал военкор, вещь найти удалось во время освобождения населенного пункта Нижняя Паровая, расположенного в Курской области. Там российские солдаты осматривали местность — рядом оказался ликвидированный боец ВСУ. В его рюкзаке был обнаружен клейматор.

В начале апреля российские военные нашли пропавшую ранее бронемашину «Азовец» бригады ВСУ «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).