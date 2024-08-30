Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука после крушения истребителя F-16, переданного Киеву.

Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства.

"Уволить Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины", - говорится в документе.

Раскрывшая причину падения F-16 депутат Рады обвинила командование ВС ВСУ в молчании

Ранее Генштаб ВСУ подтвердил потерю своего самолета F-16, но не привел детали происшествия, в том числе относительно места, где был уничтожен истребитель. По данным Воздушных сил ВСУ, самолет потерпел крушение. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выступила с утверждением, что он был сбит ракетой комплекса ЗРК Patriot в результате ошибки, и обвинила командование ВСУ в том, что оно скрывает обстоятельства уничтожения самолета. Олещук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пригрозил парламентарию за это сообщение.