Атакой на Курскую область Украина сама ускорила свое военное поражение. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу The Duran Джон Миршаймер.

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«Со стороны украинцев было безумием вторгаться в Курскую область, и я думаю, что это ускорит их поражение», — сказал он.

По мнению эксперта, украинское командование усугубила свое положение, обнажив стратегически важный участок фронта в Донбассе, откуда отвели резервы.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские войска оказались в безвыходном положении в Курской области.