NYT: F-16 ВСУ мог быть поражен ЗРК Patriot

Киев в качестве версий крушения истребителя F-16 рассматривает удар по нему дружественным огнем зенитно-ракетного комплекса Patriot Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет The New York Times.

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«Есть признаки того, что крушение могло быть связано с огнем по своим со стороны Patriot», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «одна из возможных версий заключается в том, что Patriot мог случайно обстрелять самолет».

Депутат Рады сообщила, что F-16 был сбит ракетой Patriot

Еще одна версия крушения — техническая неисправность американского истребителя.