Пилоты ВСУ, которые управляют истребителями F-16, вынуждены использовать участки автодорог в качестве взлетно-посадочных полос, что создает для них дополнительные риски. Об этом заявил бывший французский военный Ксавье Тительман, передает «РИА Новости».

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что ВСУ потеряли первый F-16 из-за ошибки пилота. Позже в Киеве подтвердили эту информацию, причины крушения выясняет специальная комиссия.

«Вместо того, чтобы взлетать с военных баз, солдаты украинской армии фактически оборудовали некоторые участки дороги, по которым обычно ездят автомобили и грузовики», — прокомментировал это Тительман.

По его словам, в связи с этим на части украинских дорог больше нет центральной разделительной полосы. При этом Тительман отметил, что использовать военные базы ВСУ не могут, поскольку РФ известно их местоположение.

Западные СМИ отреагировали на потерю ВСУ первого F-16

В свою очередь бывший замначальника штаба верховного командования ОВС НАТО в Европе Мишель Яковлефф указал, что взлет в таких условиях является более рискованным, чем при использовании традиционных взлетно-посадочных полос.