Рогов: ВСУ затапливают шахты при отступлении в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении в Донецкой Народной Республике затопили или затапливают десятки угольных шахт. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

"ВСУ, отступая, массово затапливают шахты на Донбассе сейчас. Точно в Покровске (Красноармейске - прим. ТАСС) в данный момент затапливают, также восточнее, южнее или севернее. <...> Речь идет о десятках шахт на Донбассе, которые или затоплены, или затапливаются", - сказал Рогов.

По его словам, затопление шахт грозит экологическими последствиями для региона, потерей ресурсов и рабочих мест.