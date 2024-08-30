Евросоюз увеличил цель по подготовке солдат ВСУ

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что альянс увеличил цель по подготовке солдат ВСУ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Борреля, главы минобороны стран Евросоюза приняли такое решение во время неформальной встречи в Брюсселе. Согласно их распоряжению, альянс планирует провести тренировку 75 тысяч солдат ВСУ, хотя изначально была запланирована подготовка только 60 тысяч. При этом Боррель добавил, что первоначальная цель уже была достигнута.

«Мы подготовили уже 60 тысяч украинских военных, но мы решили повысить эту цель до 75 тысяч», — заявил он.

Ранее Боррель заявил, что военная помощь ЕС Украине достигла 43,5 миллиардов евро.