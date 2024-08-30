Союзники Украины в Рамштайне обсудят поставки Киеву средств ПВО

Министр обороны США Ллойд Остин на встрече с украинским коллегой Рустемом Умеровым заявил, что союзники на встрече контактной группы по военному содействию Украине в формате Рамштайн обсудят поставки Киеву средств противовоздушной обороны. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

По ее данным, Остин проинформировал, что на встрече "партнеры будут добиваться удовлетворения неотложных военных потребностей Украины, включая возможности ПВО для отражения атак российских беспилотников и ракет".

Шеф Пентагона также заявил, что США сохраняют приверженность поддержке Киева.

"Не заблуждайтесь, Соединенные Штаты не откажутся от поддержки свободной и суверенной Украины", - приводит его слова пресс-служба американского военного ведомства.

Очередная встреча контактной группы по военному содействию Украине состоится 6 сентября на американской авиабазе Рамштайн в Германии.