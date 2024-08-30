ЕС задумал до конца года подготовить еще 15 тысяч солдат ВСУ

Страны Евросоюза решили увеличить цель по подготовке украинских военных до конца года с 60 до 75 тысяч. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет РИА Новости.

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"Мы подготовили уже 60 тысяч украинских военных, но мы решили повысить эту цель до 75 тысяч", — говорится в сообщении.

Накануне Европейская служба внешних связей (EEAS) порекомендовала представителям Евросоюза продлить миссию ЕС по военной помощи Украине (EUMAM). Служба также дала рекомендации скорректировать обучение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), исходя из требований киевских властей.

Отмечается, что разрыв между ожиданиями ВСУ относительно уровня подготовки и реальностью в условиях боевых действий ставит под сомнение эффективность помощи, например, в части дополнительного обучения солдат ВСУ после их возвращения на Украину.

В свою очередь, глава минобороны Эстонии Ханно Певкур считает, что нужно увеличить до 100 тысяч число солдат ВСУ, проходящих обучение на территории ЕС.