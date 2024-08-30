DeepState уличил начштаба ВСУ Гладкого в связях с РФ из-за жены

Назначенный начальник штаба Сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ), капитан 1 ранга Роман Гладкий подозревается в шпионаже в пользу России из-за жены.

Об этом сообщил украинский ресурс DeepState. Офицера обвини в шпионаже в пользу РФ из-за родственных связей. Известно, что жена Романа имеет российский паспорт, а его дочь вовсе выступает за сборную России на международных соревнованиях.

"Неужели во всей украинской армии не нашелся достойный начальных штаба СБС, а нужен именно человек, который никакого отношения никогда не имел к беспилотникам?" — спрашивают авторы публикации.

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскритиковала главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского из-за продвижения российских войск к городу Покровск. Он заявила, что Сырский решил укрепить данное направление "бригадами-зомби". Речь идет о людях, которые никогда не принимали участия в боевых действиях.