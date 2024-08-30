ВС РФ ликвидировали грузинского наемника

Вооруженные силы РФ ликвидировали в зоне проведения спецоперации грузинского наемника Виктора Кипритиди. Об этом сообщается в Telegram-канале военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного.

В публикации отмечается, что Кипритиди входил в состав «Грузинского легиона»*. Ее боевики причастны к издевательствам и убийствам российских военных и мирных жителей. Место и обстоятельства ликвидации не уточняются.

По информации канала, за время спецоперации российским войскам удалось уничтожить более 70 наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Грузии. Отмечается, что это лишь те, кого удалось идентифицировать.

Ранее СМИ сообщили о возможной ликвидации очередного колумбийского наемника ВСУ. Речь идет о Джоне Эдинсоне Кигуа Монтилья родом из города Ла-Аргентина. Он прибыл на Украину в начале декабря 2023 года и присоединился к отряду «Карпатская Сечь».

* организация признана в России террористической и запрещена