Офицер пресс-центра группировки "Юг" Сергей Румянцев заявил, что подразделения российских войск за сутки улучшили положение по переднему краю, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 735 военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, отряды в ВСУ понесли поражения районах Переездного, Карповки, Елизаветовки, Калинина, Часова Яра, Красногоровки и Максимильяновки. Также была отражена атака штурмовой группы украинских войск.

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Он добавил, что ВСУ потеряли пять автомобилей, три станции РЭБ "Анклав-Н" и полевой склад боеприпасов. 30 августа в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что за неделю Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 16 910 бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Также в Минобороны РФ сообщили, что подразделениями группировки войск РФ "Север" при поддержке боевых самолетов и огня артиллерии за сутки отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Кремяное, Пушкарское, Черкасское Поречное в Курской области.