Начальника штаба ВСУ обвинили в госизмене из-за жены и дочери

Недавно назначенный начальник штаба Сил беспилотных систем (СБС) ВСУ, капитан 1 ранга Роман Гладкий, подозревается в шпионаже в пользу России.

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Издание DeepState утверждает, что Гладкий причастен к государственной измене и коррупции, и что его жена имеет российский паспорт, а дочь выступает за сборную России на международных соревнованиях.

По мнению издания, назначение Гладкого на должность было принято главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, несмотря на возражения командующего СБС Вадима Сухаревского. DeepState утверждает, что это решение создало разлад внутри СБС и мешает нормальной работе, передает «Лента.ру» со ссылкой на источник.

Госизмена стала в последнее время довольно распространенной обвинительной статьей. Как наказывают за такое преступление в РФ и других странах мира — в материале «Вечерней Москвы».

Жительнице Самары Ирине Измайловой предъявлено обвинение в госизмене, а также изготовлении и хранении взрывчатых веществ для украинских спецслужб. В совокупности по этим статьям ей грозит до 25 лет лишения свободы.