Группировка войск «Запад» освободила населенный пункт Синьковка в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Кроме того, решительными действиями подразделений группировки войск «Юг» был освобожден населенный пункт Константиновка в ДНР. За неделю в зоне ответственности подразделений Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 4840 военнослужащих, танки Abrams и Leopard, четыре боевые бронированные машины и иную технику.

Группировка войск «Центр» освободила Новожеланное в ДНР. Отмечается, что за неделю нанесено поражение формированиям семи механизированных, двух егерских, воздушно-десантной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Отражены 50 контратак подразделений украинской армии.

Ранее Минобороны сообщало об освобождении населенных пунктов Николаевка в ДНР, а также Стельмаховки в ЛНР.