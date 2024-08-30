В отражении атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область в составе спецназа «Ахмат» участвует гражданин Японии с позывным «Камикадзе». Об этом рассказал ТАСС командир одного из отрядов «Каштан».

ВСУ вторглись на территорию Курской области утром 6 августа, но были остановленными российскими военнослужащими. Владимир Зеленский назвал ключевыми задачами украинских военных в Курской области пополнение обменного фонда и предотвращение наступления на Сумскую область. А главком украинской армии Александр Сырский признал, что такими действиями Киев хотел «отвлечь силы противника с других направлений» и в первую очередь с Красноармейского.

По словам «Каштана», в его отряде есть граждане других государств, в том числе представитель Японии, «по духу – самурай».

«Работает качественно, мчится в бой, один из первых. Если честно, я восторге. Он и чтец, и жнец, и на дуде игрец», - пояснил он, уточнив, что японец владеет несколькими воинскими специальностями.

Несмотря на то, что, по словам представителя «Ахмата», японец сначала плохо понимал по-русски и вынужден был использовать переводчик в телефоне, сейчас он уже освоил язык на хорошем уровне и сумел сдать экзамен по владению им, получил гражданство РФ и успешно выполняет задачи наравне с остальными бойцами.

Зеленский назвал цель рейда в Курскую область

Также в отряде есть гражданин Армении, граждане Узбекистана и Белоруссии. Все они уже тоже получили российское гражданство.