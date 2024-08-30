Росгвардия получила новый автомат

Автомат Калашникова АК-12 образца 2023 года приняли на вооружение Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардии). Об этом со ссылкой на постановление Правительства России концерн «Калашников».

«Данная модель является вершиной развития системы АК и отличается от предыдущих поколений автомата. В АК-12 образца 2023 года внесен целый ряд технологических обновлений, повысивших его эксплуатационные качества. При этом, усовершенствованный АК-12 сохранил свои традиционные надежность и стойкость к внешним воздействиям», — говорится в сообщении.

В апреле в «Калашникове» сообщили о передаче войскам очередной партии доработанных по опыту использования в зоне спецоперации автоматов АК-12. Усовершенствованная модель получила несъемный пламегаситель-компенсатор, ударно-спусковой механизм с двухсторонним-переводчиком-предохранителем и новый диоптрический прицел.

В феврале стало известно, что состав запасных частей, инструментов и принадлежностей АК-12 планируется скорректировать по итогам поездки группы руководителей, конструкторов и специалистов в зону спецоперации.