Корреспонденты британского таблоида The Sun, сопровождаемые представителями ВСУ, незаконно проникли на территорию Курской области России и подготовили репортаж о своей поездке.

В опубликованном на сайте The Sun репортаже содержатся видеоматериалы и фотографии, сделанные журналистами в российском городе Суджа, расположенном в непосредственной близости от украинской границы, передают «Ведомости».

На кадрах отчетливо видны редактор Sun Defence Джером Старки, продюсер Ден Савенков и фотограф Ян Уттакер, позирующие на фоне местных достопримечательностей, в том числе памятника Владимиру Ленину.

Ранее ФСБ завела дела на двух журналистов, незаконно пересекших границу в Судже.