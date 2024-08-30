Армия Израиля ликвидировала главу ячейки ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации главы ячейки палестинского движения ХАМАС Уасама Хазэма в ходе операции в районе Дженина на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Отмечается, что в последние несколько часов армия, ВВС и Пограничная полиция Израиля «выявили в автомобиле террористическую ячейку», возглавляемую Хазэмом. Руководствуясь полученными данными, авиация ликвидировала его. Дополнительный авиаудар был нанесен еще по двум бойцам движения, которые пытались скрыться после атаки на Хазэма.

В авто обнаружили винтовки M16, ручной пулемет, патроны, взрывчатка и газовые гранаты. В ЦАХАЛ подчеркнули, что никто из военных не пострадал.

Напомним, что 31 июля иранские СМИ заявили о ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. По их заявлениям, он погиб в результате ракетного удара по резиденции. Новым главой политбюро стал Яхья Синвар.