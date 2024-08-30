Западные СМИ отреагировали на потерю ВСУ первого F-16

Крушение первого из переданных Украине F-16, а также гибель пилота стали серьезным ударом и показали уязвимость западных самолетов. Об этом пишут западные СМИ, самые интересные статьи которых собрал «Рамблер».

Накануне Генштаб ВСУ подтвердил потерю первого поставленного Украине истребителя F-16. По данным ведомства, связь с одним из F-16 «была потеряна во время захода на цель», самолет потерпел крушение и летчик погиб. При этом Владимир Зеленский сообщал, что Киев впервые применил полученные истребители, чтобы сбить российские ракеты во время ударов 26 августа.

Смерть пилота стала серьезным ударом для Украины. Первые F-16 прибыли в страну только в начале этого месяца, и Алексей Мес с позывным Moonfish был одним из немногих пилотов, обученных летать на них, обратил внимание телеканал CNN.

«Moonfish и еще один пилот Андрей Пильщиков, известный под позывным Juice, стали лицами кампании Украины по получению истребителей F-16. (…) Когда Juice умер, Moonfish пришлось занять его место», - говорится в статье.

В свою очередь The Telegraph отмечает, что украинское руководство возлагало большие надежды на американские истребители, при этом у Киева было всего шесть пилотов, готовых управлять F-16.

«Гибель одного из немногих пилотов F-16 на Украине нанесет больший урон, чем потеря самолета», - считают журналисты.

По данным The Wall Street Journal, отданные Украине американские истребители F-16 являются «подержанными», использовались уже несколько десятилетий и уязвимы перед ПВО. При этом потеря одной из машин, которые Украина очень долго просила у союзников, стала серьезным ударом для Киева.

На Украине разгорелся скандал после потери американского истребителя F-16

Ранее Пентагон отказался комментировать информацию о потере Украиной первого поставленного ей американского истребителя F-16. При этом неназванных источник в американском военном ведомстве сообщил СМИ, что ВС РФ не имеют отношения к крушению истребителя, он разбился из-за ошибки пилота.