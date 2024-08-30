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В ВСУ описали оборону Покровска словами «падет быстрее Бахмута»

Украинская оборона Покровска падет гораздо быстрее, чем в случае с Бахмутом. Об этом заявил боец 93-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает The Financial Times.

В ВСУ описали оборону Покровска словами «падет быстрее Бахмута»
© Lenta.ru

«Все рушится так быстро. Покровск падет гораздо быстрее, чем Бахмут», — описал ситуацию военный.

Говоря о продвижении Российской армии в Донбассе, он отметил, что никогда не видел столь стремительного наступления.

Ранее из-за ситуации на покровском направлении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского раскритиковала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. По ее словам, город Новогродовка был сдан без боя.

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