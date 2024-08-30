Российские бойцы сообщили о взятии еще одного населенного пункта в ДНР

"Mash на Донбассе": бойцы ОБТФ "Каскад" заявили о взятии Карловки в ДНР
Военнослужащие оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» заявили о взятии под контроль населенного пункта Карловки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».
«Наши бойцы взяли Карловку — теперь вся трасса Е50 под контролем ВС РФ», — говорится в сообщении.
По данным источника, «Каскаду» также удалось отодвинуть подразделения Вооруженных сил Украины за водохранилище. «Mash на Донбассе» пишет, что в центре Карловки российские военнослужащие водрузили флаг России.
Официального подтверждения от Министерства обороны на момент публикации информации о взятии Карловки не было.
28 августа сообщалось, что Вооруженные силы РФ освободили населенные пункты Камышевка, Заветное и Птичье, а также перерезали европейский маршрут трассы Е50 на Красноармейском (Покровском) направлении, что существенно осложнило снабжение группировки украинской армии на этом направлении.