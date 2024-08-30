Племяннику «домодедовского упыря» отказали в отправке на СВО

Telegram-канал SHOT сообщает, что племяннику и подражателю маньяка Ивана Продана («домодедовский упырь») Федору отказали в отправке на СВО. Сейчас Продан-младший отбывает пожизненный срок в мордовской колонии.

О просьбе Федора Продана отправить его в зону спецоперации СМИ рассказали 29 августа. Сообщалось, что он подал ходатайство о вступлении в штурмовой отряд. По данным SHOT, из-за своих характеристик заключенный получил отказ.

По информации SHOT, в деле Федора Продана четыре эпизода - на его счету на одну жертву меньше, чем у его дяди. Продан-младший убивал женщин - в основном тех, с которыми у него были отношения.

Иван Продан совершал свои преступления в 90-х, в основном в Домодедовском и Ленинском районах Подмосковья. По ночам он нападал на одиноких женщин, избивал их, насиловал и грабил. Совершил пять доказанных убийств.

В 2010-м Продана экстрадировали на родину в Молдавию. Там он продолжил отбывать свой срок.