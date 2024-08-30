Главу ВСУ обвинили во лжи о ситуации под Красноармейском

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главу ВСУ Александра Сырского во лжи о ситуации в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Сырский доложил Владимиру Зеленскому о тяжелой ситуации в районах Красноармейска и Дзержинска (на Украине города называют Покровском и Торецком). Красноармейск считается «западными воротами Донбасса». Город представляет собой транспортный узел и лежит на трассе, которая является важным маршрутом снабжения украинских сил в регионе.

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Позже Сырский опубликовал пост, рассказав, что несколько дней работал в бригадах ВСУ под Красноармейском. Глава ВСУ заявил, что там «постоянно приходится принимать нестандартные решения по усилению обороны».

«Бои в Новогродовке? Ее сдали фактически без боя, тридцать россиян захватили когда-то двадцатитысячный город, пройдя пустые фортификации. Мы с вами, очевидно, разминулись, потому что я что-то не видела вас в Селидово, которое за пару дней наполовину под россиянами», - ответила на пост Сырского Безуглая.

Депутат заявила, что ВСУ сняли большинство своих подразделений с направления, и задалась вопросом, «зачем эта ложь».