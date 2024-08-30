Во Франции прокомментировали сообщения об отказе ОАЭ от Rafale из-за ареста Дурова

Объединенные Арабские Эмираты не отказывались от приобретения 80 французских истребителей Rafale после задержания гендиректора Telegram Павла Дурова в Париже. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в Министерстве вооруженных сил Франции.

Ранее Telegram-каналы и некоторые СМИ распространили информацию, что ОАЭ якобы приостановили выполнение контракта по покупке Rafale из-за ареста Дурова, у которого есть гражданство Эмиратов. Кроме того, в Сети появилось сфабрикованное видео репортажа телеканала Al Jazeera, посвященного приостановке сделки между Абу-Даби и Парижем. В нем указывалось, что это якобы стало инициативой премьер-министра ОАЭ, поскольку его сын тесно связан с сооснователем Telegram.

BFMTV указывает, что ОАЭ «никогда не заявляли о подобных мерах». В Минобороны Франции назвали эти публикации частью «операции по дезинформации».

Напомним, что ОАЭ и Франция достигли договоренности по поставке 80 истребителей Rafale версии F4 и 12 многоцелевых вертолетов EC725 Caracal в декабре 2021 года. Как заявлял французский президент Эммануэль Макрон, эта сделка стала для Парижа крупнейшим оборонным контрактом за всю историю. Передача авиатехники должна начаться в 2027 году.