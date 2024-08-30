В московской реке Моче нашли украинский беспилотник «Бобер»

Спецслужбы обнаружили украинский беспилотный летательный аппарат «Бобер» в реке Моча в Новой Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. Фрагмент БПЛА шириной около полутора метров был найден на территории СНТ «Роднево» в реке и на берегу. На нем не нашли взрывчатки.

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Фрагменты БПЛА были изъяты для дальнейшего изучения специалистами. В настоящее время проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 августа дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов. Большинство дронов ВСУ было сбито над территорией Брянской области — 11 штук.

Также губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что силы ПВО сбили четыре беспилотника в небе над окраиной Калуги. По его словам, на местах работают оперативные группы.

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Кроме того, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе объявлена опасность атаки БПЛА. Средства противовоздушной обороны находятся в состоянии боеготовности, подчеркнул он.

До этого ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков заметил, что есть повреждения на линии электропередачи, без света остались жители сел Тишанка и Новое, хутора Григорьевка и Верный, Шаховка и Бочанка.