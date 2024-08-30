МО Франции прокомментировало данные об отказе ОАЭ покупать самолеты из-за ареста Дурова

Министерство вооруженных сил Франции опровергло данные о срыве контракта с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) по покупке военных самолетов из-за ареста основателя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник в ведомстве.

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В Минобороны сообщили, что данные об отказе ОАЭ покупать у Франции истребители Rafale «являются частью операции по дезинформации».

Заказ ОАЭ на поставку 80 истребителей был официально оформлен в 2021 году. По данным издания, руководство страны не публиковало заявлений о срыве контракта.

29 августа МИД ОАЭ заявил, что находится в контакте с французской стороной по делу Дурова, имеющего гражданство ОАЭ.