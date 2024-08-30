Словакия однозначно высказалась по ударам ВСУ вглубь России

Словакия выступила против снятия запрета для ВСУ по ударам вглубь территории России дальнобойным оружием стран Запада. Об этом пишет Politico со ссылкой на чиновника, знакомого с ходом встречи глав МИД стран Европейского союза (ЕС) в Брюсселе.

По словам собеседника издания, представители Словакии поддержали позицию Венгрии, которая выступила против ударов ВСУ вглубь России, но и выразили сожаление, что встреча проходит в Брюсселе, а не в Будапеште, как было задумано изначально.

Как отмечается в материале, Франция, Швеция, Латвия, Нидерланды и Польша поддержали снятия ограничений с Киева по ударам по российской территории.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает добиться согласия стран Запада на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Он отметил, что Украина планирует бить исключительно по легитимным военным целям. Речь идет о российских военных аэродромах, уточнил глава МИД Украины.