Президент Украины Владимир Зеленский подвергся критике со стороны военных и законодателей из-за продвижения российских военных на востоке. Об этом сообщает газета Financial Times.

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«В последние дни президент Зеленский подвергся шквалу критики со стороны военных, законодателей и военных аналитиков в связи с быстрым продвижением российской армии на востоке Украины после того, как Киев начал дерзкое вторжение в Курскую область России», — говорится в статье.

Как пишет FT, многие украинцы праздновали вторжение ВСУ в Курскую область 6 августа, надеясь, что это заставит Москву перенаправить войска на новый фронт и переломить ход конфликта в пользу Украины, но прорыв линии фронта на Донбассе вызвал негативную реакцию против украинского руководства.

Критики утверждают, что позиции Киева были ослаблены передислокацией тысяч закаленных в боях украинских солдат для участия в Курской операции, в то время как российские войска приближаются к стратегически важному городу Покровск, взяв на этой неделе под контроль несколько близлежащих городов и вынудив украинские подразделения отступить с подготовленных оборонительных позиций.

30 августа военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ начали отступать с передовых позиций от Купянска.