На Западе заявили о последствиях потери Украиной пилота F-16

Потеря одного из пилотов, обученных летать на истребителе F-16, нанесет больший урон, чем сам факт потери самолета. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.

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«Руководство страны надеялось, что западные самолеты дадут ее войскам преимущество на поле боя (...) Однако смерть одного из немногих пилотов F-16 на Украине нанесет больший урон, чем потеря самолета. Американские чиновники говорят, что подполковник [Алексей] Месь был одним из шести пилотов в стране, обученных летать на F-16», — отмечается в материале издания.

При этом авторы подчеркивают, что поставленные Данией и Нидерландами истребители не являются новейшими моделями. Было отмечено, что они редко будут применяться в зоне боевых действий из-за возможностей российской системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли первый полученный истребитель F-16. Предполагается, что он потерпел крушение не из-за ударов со стороны России, а в результате ошибки пилота.