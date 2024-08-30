На Украине разгорелся скандал после потери американского истребителя F-16

На Украине разгорелся скандал после крушения переданного Киеву истребителя F-16. Экс-спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал открыть уголовное дело против депутата Верховной рады страны Марьяны Безуглой.

Ранее Безуглая заявила, что F-16 сбили сами украинские зенитчики ракетой ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями. При этом она отметила, что в докладах вину за случившееся возложили на летчика, который якобы "не справился с управлением".

Безуглая в итоге обвинила командование Воздушных Сил ВСУ во лжи. По ее мнению, такое поведение приводит к коллапсу системы управления военными решениями.

Игнат же посчитал, что своими высказываниями Безуглая "издевается" над Украиной и войсками страны и призвал открыть против депутата дело.

"Может уже кто-то таки напишет заявление на Безуглую в ГБР? … СБУ - здесь, наверное, и для вас есть работа", - написал бывший спикер Воздушных сил.

Информация о потере американского истребителя появилась 28 августа. Тогда предполагалось, что самолет мог быть уничтожен во время российского удара по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области.

На Западе заявили о последствиях потери Украиной пилота F-16

Позже в Киеве подтвердили информацию о потере первого самолета. По словам депутата Луцкого горсовета Игоря Полищука, при крушении истребителя погиб пилот Алексей Месь.

В Пентагоне комментировать потерю Украиной истребителя F-16 отказались. В МИД России же назвали ликвидацию F-16 из Patriot "достойным началом".