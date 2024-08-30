Солдаты Вооруженных сил Украины решились на применение в Курской области начиненных шрапнелью снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Украины Родион Мирошник.

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Шрапнель — это «начинка» для снарядов, представляющая из себя набор маленьких тяжелых шариков диаметром пять-шесть миллиметров. По словам Мирошника, в одном из курских дворов, в который прилетел такой снаряд, «не было места, где бы не прошило вот этими шариками».

Посол подчеркивает, что одна такая ракета может заключать в себе более девяти тысяч таких шариков.

— Когда он взрывается над какой-то территорией, то там ничего нет — ни одного стекла не остается целым. Там машина представляет из себя просто какое-то решето. Абсолютно побитые стены вокруг и даже газовая труба была более чем в сорока местах пробита, — приводит его слова РИА Новости.

По мнению Мирошника, использование подобных боеприпасов против мирных граждан — особый цинизм.

Посол посетил опасный регион и пообщался с местными жителями, которые рассказали ему подробности нападения ВСУ «из первых уст». Так, появилась информация, что наемные солдаты из других стран, которые переговаривались на английском языке с грузинским акцентом, а также целые польские формирования были замечены в Курской области. Мирошник сообщил, что получал такие данные в том числе и от людей, которые сталкивались с боевиками украинской стороны при попытках самостоятельно покинуть опасные районы.