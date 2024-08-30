В России предрекли прямое военное столкновение с НАТО

Использование американских самолетов F-16 в конфликте на Украине в конечном итоге приведет к прямому военному столкновению НАТО и России. Об этом в своем Telegram-канале порассуждал российский политолог Сергей Марков.

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Как заявил эксперт, потеря первого F-16 вместе с пилотом станет поводом использовать для пилотирования самолетов румынских и польских летчиков. По мнению политолога, если F-16 будут применяться в 200-300 километрах от линии боевого столкновения, то скрыть участие западных пилотов будет очень просто.

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Он предрек, что, самолеты будут находиться на базах стран НАТО, использовать американское и британское оружие и летать по американской системе радионавигации.

«Получается, что украинского в боях F-16 не будет ничего, кроме территории. То есть F-16 это прямое участие НАТО в войне», — подытожил Марков.

Ранее полковник в отставке Виктор Баранец назвал позорным для США уничтожение F-16 на Украине. Баранец добавил, что американские инструкторы публично признавались, что те украинские летчики, которых они ускоренно готовили к работе на F-16, еще «сырые».