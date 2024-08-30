В США высказались о крушении переданного Украине F-16

Переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребители F-16 могут нуждаться в техобслуживании и подготовке, заявил политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

Так в разговоре с «Известиями» он прокомментировал крушение украинского F-16.

«Да, самолеты старые. (....) Можно предположить, что F-16 будут проверены на работоспособность, но они прибывают из разных стран, так что кто знает, в каких условиях они находятся», — высказался эксперт.

Расмуссен также допустил, что у Украины нет необходимого опыта в подготовке и обслуживании персонала для полетов на F-16.

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«Обычно обучение пилота F-16 занимает около двух лет», — указал он.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщила, что истребитель F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит дружественным огнем.