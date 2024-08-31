Израиль создал новый коридор для долгосрочного присутствия в Газе

Израиль создал на севере сектора Газа новый коридор шириной до 1 км, что может свидетельствовать о стремлении израильских властей сохранить свое присутствие в анклаве в долгосрочной перспективе. Об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на анализ спутниковых снимков компании Forensic Architecture.

Отмечается, что коридор идет от границы Газы с Израилем до окраин города Бейт-Ханун. Для его создания Армия обороны Израиля снесла ряд жилых зданий, чтобы обеспечить свободу передвижений для бронированной техники.

Эксперт Forensic Architecture Самане Моафи назвала действия Израиля "отточенными колониальными приемами для фрагментации и разделения" палестинцев.

"Это вызывает тревогу, поскольку в истории израильской оккупации коридоры использовались для фрагментации палестинских территорий, особенно на Западном берегу", - заявила она.

В настоящее время Израиль уже контролирует два стратегических коридора в секторе Газе - Филадельфийский коридор на границе с Египтом, а также коридор Нецарим недалеко от города Газа, пересекающий анклав с запада на восток.

Позиции сторон

Ранее газета The Jerusalem Post сообщила, что кабинет безопасности Израиля утвердил решение сохранить присутствие израильских войск в Филадельфийском коридоре. 22 августа канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла информацию о том, что руководство страны рассматривало идею размещения международного контингента в Филадельфийском коридоре. В заявлении указывалось, что глава правительства настаивает на принципе, согласно которому Израиль будет контролировать эту буферную зону, чтобы предотвратить перевооружение радикального палестинского движения ХАМАС.

По информации телеканала Al Hadath, вопрос контроля над Филадельфийским коридором и коридором Нецарим является одним из камней преткновения на переговорах в Дохе по урегулированию конфликта в Газе. ХАМАС выступает против размещения там израильских военных.