На севере Украины возник пожар, жителей просят закрыть окна

Пожар произошел в городе Сумы на севере Украины, власти призывают жителей закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

По данным, опубликованным в Telegram-канале областной военной администрации, из-за пожара наблюдается задымление в отдельных районах города. В связи с этим жителей просят "плотно закрыть окна и двери и по возможности не выходить из помещений".

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Уточняется, что над ликвидацией пожара работают "все аварийно-спасательные службы".

В ночь на пятницу воздушная тревога в Сумской области длилась почти шесть часов.

20 августа власти города Тернополя на западе Украины сообщали о крупном пожаре и также призывали жителей ограничить пребывание на улице и закрыть окна. Позже выяснилось, что горел склад с топливом. Для тушения были задействованы два пожарных поезда. Тогда СМИ сообщали, что Тернополь поднялся на второе место на Украине по уровню загрязнения воздуха.