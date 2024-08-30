ЦАХАЛ: самолет ВВС Израиля нанес удар в районе Дженина

Самолёт ВВС Израиля нанёс удар в районе Дженина на Западном берегу реки Иордан.

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Информация об этом появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Самолет ЦАХАЛ нанёс удар по ячейке террористов… во время контртеррористической операции в районе Дженина», — говорится в сообщении.

Ранее ЦАХАЛ завершил контртеррористическую операцию в районе Фарра на Западном берегу.

Также стало известно, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель представил предложение о введении санкций против членов правительства Израиля.