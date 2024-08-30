Спецоперация на Украине 30 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 30 августа 2024 года.

Минобороны сообщило, что ВСУ все реже открывают ответный огонь

Украинские солдаты все реже открывают огонь в ответ на артобстрелы ВС РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Российские артиллеристы считают, что это связано с тем, что Вооруженные силы Украины постоянно отступают.

ВСУ просто не успевают занять новые для контрбатарейной стрельбы.

Расчет ЗРК "Стрела" уничтожил дрон-разведчик ВСУ на авдеевском направлении

Расчет российского зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» уничтожил дрон-разведчик Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

Это произошло на авдеевском направлении. Разведывательный беспилотник самолетного типа противника, который использовали для обнаружения позиций артиллерии и сбора информации о размещении российских позиций, обнаружили военнослужащие наблюдательного поста.

После того, как они определили направление полета дрона, по нему был открыт огонь.

Минобороны заявило об уничтожении пункта управления дронами ВСУ

Расчет российской гаубицы Д-20 уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

Его выявила разведка, Пункт находился в одном из заброшенных зданий на Правобережье. Артиллеристы получили команду на уничтожение.

Точным огнем расчета орудия здание с личным составом было уничтожено.