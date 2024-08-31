Артиллеристы ВС РФ уничтожили станцию РЭБ в курском приграничье

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск "Север" с расстояния 15 км уничтожили ряд целей Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.

"[Поражаем] различные цели: и технику, и танки, и пехоту. То есть прикрываем работу наших подразделений, которые работают на передке. Крайняя цель - мы поразили полностью станцию РЭБ противника", - рассказал командир гаубично-артиллерийского дивизиона с позывным Патрон.

В ведомстве добавили, что расчеты гаубиц Д-30 наносят точные удары по скоплениям живой силы и бронированным боевым машинам противника. Расчеты, отметили в Минобороны РФ, слаженны и поражают цели за несколько выстрелов, после чего быстро сворачивают и замаскировывают орудия, не давая ВСУ обнаружить огневые позиции.