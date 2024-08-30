Тайвань передал армии и полиции Гаити 400 комплектов снаряжения

Власти Тайваня передали Национальной полиции и Вооруженным силам Гаити партию из 400 индивидуальных комплектов снаряжения. Об этом сообщает гаитянская газета Le Nouvelliste.

Как отмечает издание, целью этого пожертвования является укрепление потенциала оперативной деятельности правоохранительных органов Гаити в целях борьбы с преступностью для улучшения ситуации с безопасностью в республике.

В конце июня в Гаити начал прибывать кенийский миротворческий контингент, прибыли 400 полицейских из африканской страны. Они оказывают содействие местной полиции при проведении операций против преступных группировок, контролирующих значительную часть страны. Еще 12 государств выражали ранее готовность послать свои контингенты для участия в международной полицейской операции в Гаити.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка в Гаити ухудшились после убийства президента Жовенеля Моиза в 2021 году и землетрясения. Впоследствии стало известно о планах преступных группировок сместить правительство во главе с Ариэлем Анри. 11 марта 2024 года Анри объявил, что его правительство уйдет в отставку после того, как будет учрежден президентский совет переходного периода. Позже совет, который сейчас находится в республике у власти до проведения выборов, был учрежден.

За последний год в Гаити, где преступные группировки контролируют большую часть столицы и других районов, в результате разгула бандитизма погибли около 8 тыс. человек.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.