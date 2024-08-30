Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) грабят, расстреливают и сжигают дома мирных жителей Курской области, которые были вынуждены эвакуироваться. Об этом агентству МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Он привел слова жителей, которые рассказывали, что украинцы в ряде деревень расстреливали дома из бронетранспортеров (БТР) и «просто веселились от того, когда дома пылали». Мирошник отметил, что боевики «видимо из-за какой-то злости или звериной жестокости» уже уничтожили и разграбили большое количество покинутых домов.

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«Для такого "развлечения" они выбирают территории, откуда эвакуированы люди, находят там дома получше и целенаправленно наносят по ним удары, сжигая чье-то имущество, которое человек собирал всю свою жизнь. Он создавал свое гнездо, а к этому гнезду пришли и сожгли его», — сказал дипломат.

Ранее Родион Мирошник заявил, что в Курской области заметили иностранных наемников, разговаривавших на английском языке.