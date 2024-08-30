В Курской области замечены иностранные наёмники, которые разговаривали на английском языке с грузинским акцентом, а также польские формирования.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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«Об этом говорили люди, которые, покидая свою территорию, сталкивались с этими боевиками на каких-то перекрёстках, блокпостах или возле своего дома», — отметил дипломат.

Ранее удар был нанесён по порту в Одессе, где находились иностранные наёмники.

Также посольство Мексики на Украине подтвердило смерть наёмника Карлоса Хесуса Гонсалеса Мендосы, воевавшего на стороне Вооружённых сил Украины.