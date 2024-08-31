Расчеты дронов ВДВ уничтожили машины ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты ударных дронов Ульяновского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожили четыре автомобиля ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Ульяновского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожили четыре внедорожника типа "пикап" и боевую машину пехоты (БМП) ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Операторы БПЛА ведут боевую работу в непосредственной близости от берега реки, что позволяет нашим ударным беспилотникам залетать в тыловые районы противника на максимально возможное расстояние", - говорится в сообщении.

Также была обнаружена вражеская БМП, которая застряла на своих же противотанковых заграждениях и не смогла выехать с них. Оператор завел ударный беспилотник на цель и поразил ее. Машина была уничтожена при детонации боекомплекта БМП.