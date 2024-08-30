Мобилизация: последние новости на сегодня 30 августа 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 30 августа 2024, в материале «Рамблера».

В РФ планируют учитывать участие в СВО при поступлении в колледж

Минпросвещения предложило учитывать участие в СВО как индивидуальное достижение при поступлении в колледж, сообщает «Газета.ру».

Предлагается внести в перечень индивидуальных достижений прохождение военной службы по призыву, контракту или мобилизации в ВС РФ, а также пребывание в добровольческих формированиях для содействия Вооруженным силам или войскам национальной гвардии, в ходе спецоперации на территории Украины, ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях.

Появилось новое основание для выдачи удостоверения ветерана СВО

Нотариально заверенные свидетельства очевидцев помогут получить удостоверение ветерана специальной военной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление кабмина РФ.

Также правительство урегулирует ситуацию, когда помогавшая ВС России организация оказалась ликвидирована и не смогла подтвердить участие человека в боевых действиях.

Кроме орденских книжек или выписок из приказов о награждении, основанием для выдачи удостоверения ветерана спецоперации может стать установление факта участия в боевых действиях. Правительство внесло соответствующие поправки в законодательство.

В Карелии выплатят по 400 тыс. рублей новым контрактникам в зоне СВО

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ о единовременной выплате в 400 тысяч рублей жителям республики, которые подписали контракт о прохождении военной службы в зоне проведения специальной военной операции, сообщает ТАСС.

Эту сумму получат граждане, заключившие контракт с 1 августа до 31 декабря 2024 года.

Суммы выплатят россиянам и иностранцам, заключившим контракт о прохождении военной службы через пункт отбора по контракту в Петрозаводске в вышеозначенные сроки.

https://www.gazeta.ru/science/news/2024/08/29/23805553.shtml?utm_source=rambler&utm_medium=exchange&utm_campaign=news