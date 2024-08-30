В США встревожились после заявления Путина по Украине

Россия не станет вести переговоры с Соединенными Штатами Америки и Украиной после авантюры Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, считает отставной советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive, что украинский конфликт закончится на условиях, устраивающих Москву.

«Главная новость, которую никак не хотят понять в Вашингтоне, заключается в том, что у России больше нет желания договариваться с нами. Это конец, все кончено», — высказался эксперт.

Ранее Путин заявил, что с атакующим мирное население Киевом не о чем говорить. По его мнению, Украина стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем по указанию Запада.